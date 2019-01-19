Son Dakika Haberleri: Elazığ'da "Bir Yudum İnsan" Sergisi

Elazığ'da "Bir Yudum İnsan" Sergisi

1 saat önce

Elazığ'da "Bir yudum insan" konulu 1. uluslararası karma resim sergisi açıldı.

Elazığ'da
Elazığ'da "Bir yudum insan" konulu 1. uluslararası karma resim sergisi açıldı.

Elazığ Nurettin Ardınç Kültür Merkezi'nde düzenlenen sergiye sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Sergi sorumlularından Sultan Göktepe, burada yaptığı konuşmada, serginin Elazığ dışında yaşayan yurt dışı ve yurt içerisindeki resim sanatçılarının gönderdiği eserlerden oluştuğunu söyledi.

Birincisini düzenledikleri sergiyi geleneksel hale getireceklerini aktaran Göktepe, şöyle dedi:

"Biz, düzenlediğimiz sergilerde sosyal sorumluluk projelerine de katılmaya çalışıyoruz. Lösemili çocuklar yararına bu sergiyi düzenliyoruz. Bu sergide satılan eserlerden gelen gelirin bir kısmı lösemili çocuklara bağışlanacaktır. Bağışları bir derneğe, bir kuruluşa yapmıyoruz. Direkt lösemili çocuklara, ihtiyacı olan ailelerin ne ihtiyaçları varsa onları alıyoruz. ve birebir kişilere ulaştırıyoruz."

Sergi, 25 Ocak'a kadar açık kalacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:44 Kaynak: AA

Nurettin Ardınç, Göktepe, Elazığ, Güncel
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