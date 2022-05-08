Elazığ'da yakalanan 2 hırsızlık zanlısından 1'i tutuklandı - Son Dakika

Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda yakalanan 2 hırsızlık şüphelisinden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte yürüttüğü asayiş çalışmasında şüphe üzerine H.K'yi (19) durdurdu.

Bu sırada zanlının, ağzına bir şey attığını fark eden ekipler, yaptıkları incelemede şüphelinin 3 sentetik ecza hapı yuttuğunu belirledi.

H.K'nin detaylı incelemesinde "mala zarar verme" ile iş yeri ve kurumlardan "hırsızlık" zanlısı olarak arandığı tespit edildi.

Öte yandan ekipler kent merkezinde bir apartmanın önünde bulunan döküm mazgalları çalmaya çalışan E.Y.K'yi de (21) suçüstü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K. tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.