Elazığ'da yakalanan 2 hırsızlık zanlısından 1'i tutuklandı - Son Dakika
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Elazığ'da yakalanan 2 hırsızlık zanlısından 1'i tutuklandı

08.05.2022 16:13

Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda yakalanan 2 hırsızlık şüphelisinden 1'i tutuklandı.

Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda yakalanan 2 hırsızlık şüphelisinden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte yürüttüğü asayiş çalışmasında şüphe üzerine H.K'yi (19) durdurdu.

Bu sırada zanlının, ağzına bir şey attığını fark eden ekipler, yaptıkları incelemede şüphelinin 3 sentetik ecza hapı yuttuğunu belirledi.

H.K'nin detaylı incelemesinde "mala zarar verme" ile iş yeri ve kurumlardan "hırsızlık" zanlısı olarak arandığı tespit edildi.

Öte yandan ekipler kent merkezinde bir apartmanın önünde bulunan döküm mazgalları çalmaya çalışan E.Y.K'yi de (21) suçüstü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K. tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Elazığ'da yakalanan 2 hırsızlık zanlısından 1'i tutuklandı
Elazığ'da yakalanan 2 hırsızlık zanlısından 1'i tutuklandı
Elazığ'da yakalanan 2 hırsızlık zanlısından 1'i tutuklandı
Elazığ'da yakalanan 2 hırsızlık zanlısından 1'i tutuklandı
Elazığ'da yakalanan 2 hırsızlık zanlısından 1'i tutuklandı
Elazığ'da yakalanan 2 hırsızlık zanlısından 1'i tutuklandı

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Cinayetle ilgili yakalanan 2 zanlı tutuklandı Cinayetle ilgili yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elazığ'da yakalanan 2 hırsızlık zanlısından 1'i tutuklandı - Son Dakika


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