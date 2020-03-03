Elazığ'da birini bıçakladığı 2 kadını gasbeden zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da birini bıçakladığı 2 kadını gasbeden zanlı tutuklandı - Son Dakika

Elazığ'da birini bıçakladığı 2 kadını gasbeden zanlı tutuklandı

6 saat önce

Elazığ'da birini bıçakladığı 2 kadını gasbeden zanlı cezaevine gönderildi.

Elazığ'da birini bıçakladığı 2 kadını gasbeden zanlı tutuklandı, System.String[]

Elazığ'da birini bıçakladığı 2 kadını gasbeden zanlı cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Yeni Mahalle Bölge Sokak'ta birini bıçakla sırtından yaralayıp diğerini de darbetmek suretiyle 2 kadının cep telefonu, çeyrek altın ve kolyesini gasbeden 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.


Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler yaralama ve darp olayını O.B'nin gerçekleştirdiğini, beraberinde Ö.C.'nin de bulunduğunu tespit etti.


Ekipler, teknik ve fizik takip sonucu O.B. ve Ö.C'yi olayda kullanılan bıçakla yakaladı.


Zanlılar hakkında yapılan detaylı araştırmada O.B'nin başka bir yaralama olayından da 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.


Öte yandan, kadınlardan birinin sırtından bıçaklanma anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan O.B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Ö.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Yeni Mahalle, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 06:18 Kaynak: AA
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