Elazığ'da birini bıçakladıkları 2 kadını gaspeden 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da birini bıçakladıkları 2 kadını gaspeden 2 zanlı yakalandı - Son Dakika

Elazığ'da birini bıçakladıkları 2 kadını gaspeden 2 zanlı yakalandı

6 saat önce

Elazığ'da birini bıçaklayıp diğerini yaraladıkları 2 kadını gaspeden 2 zanlı gözaltına alındı.

Elazığ'da birini bıçakladıkları 2 kadını gaspeden 2 zanlı yakalandı, System.String[]

Elazığ'da birini bıçaklayıp diğerini yaraladıkları 2 kadını gaspeden 2 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Yeni Mahalle Bölge Sokak'ta birini bıçakla sırtından yaralayıp diğerini de darbetmek suretiyle 2 kadının cep telefonu, çeyrek altın ve kolyesini gasbeden 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler yaralama ve darp olayını O.B'nin gerçekleştirdiğini, beraberinde Ö.C.'nin de bulunduğunu tespit etti.

Ekipler, teknik ve fizik takip sonucu O.B. ve Ö.C'yi olayda kullanılan bıçakla yakaladı.

Zanlılar hakkında yapılan detaylı araştırmada O.B'nin başka bir yaralama olayından da 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Öte yandan, kadınlardan birinin sırtından bıçaklanma anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

2 zanlı emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Yeni Mahalle, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:50 Kaynak: AA
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