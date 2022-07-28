Elazığ'da otomobilin altında kalan bisikletli çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Elazığ'da otomobilin altında kalan bisikletli çocuk hayatını kaybetti

28.07.2022 20:24
Elazığ'da otomobilin altında kalan bisikletli çocuk hayatını kaybetti

ELAZIĞ'da, bisikletle seyir halinde olan 13 yaşındaki Yusuf Bulut, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

ELAZIĞ'da, bisikletle seyir halinde olan 13 yaşındaki Yusuf Bulut, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Sanayi Mahallesi Kıpçak Sokak'ta meydana geldi. İsmail Akdemir yönetimindeki 34 DHJ 132 plakalı otomobil, bisikletle giden Yusuf Bulut'a çarptı. Bulut, çarpmanın etkisiyle otomobilin altında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların yardımıyla otomobil altından çıkarılan Bulut, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Bulut, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.


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Otomobilin çarptığı 13 yaşındaki çocuk öldü Otomobilin çarptığı 13 yaşındaki çocuk öldü
Kaynak: DHA

Yusuf Bulut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da otomobilin altında kalan bisikletli çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da otomobilin altında kalan bisikletli çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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