Elazığ'da bisikletlinin tehlikeli yolcuğu kameralara yansıdı - Son Dakika
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Elazığ'da bisikletlinin tehlikeli yolcuğu kameralara yansıdı

22.05.2022 20:57

Elazığ'da çöp kamyonunun arkasına tutunan bisiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

Elazığ'da çöp kamyonunun arkasına tutunan bisiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

Olay, merkeze bağlı Cahit Dolakay Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği bilinmeyen bir bisiklet sürücü, seyir halindeki çöp kamyonuna tutunarak bir süre trafikte ilerledi. Kamyonu bırakarak sol şeride araçların arasına giren sürücü, daha sonra çöp kamyonun arkasına geri geçti. Farklı bir aracın içerisinden cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler yürekleri ağızlara getirdi.

(Kamil Can Kılıç/İHA)

Elazığ'da bisikletlinin tehlikeli yolcuğu kameralara yansıdı
Elazığ'da bisikletlinin tehlikeli yolcuğu kameralara yansıdı
Elazığ'da bisikletlinin tehlikeli yolcuğu kameralara yansıdı
Elazığ'da bisikletlinin tehlikeli yolcuğu kameralara yansıdı
Elazığ'da bisikletlinin tehlikeli yolcuğu kameralara yansıdı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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