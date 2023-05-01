Elazığ'da Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Zanlıya Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası - Son Dakika
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Elazığ'da Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Zanlıya Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

01.05.2023 13:20
Elazığ'da Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Zanlıya Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

Elazığ'da boşanma aşamasındaki eşinin boğazını kesip öldüren kayınvalidesini de bıçakla yaralayan zanlıya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Zanlının olayı gerçekleştirmeden önce yaptığı internet aramaları da ortaya çıktı. Mahkeme heyeti, zanlıyı eşi öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet, kayınvalidesini öldürmeye teşebbüs ve konut dokunulmazlığı ihlalinden 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Elazığ'da 9 Haziran 2020'de boşanma aşamasındaki eşinin boğazını kesip öldüren, kayınvalidesini de bıçakla yaralayan zanlıya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Şahsın, olayı gerçekleştirmeden önce internetteki arama motorundan 'Şizofren nedir', 'Aldatan eşini öldürmek cezası', 'Aldatma mesajları' ve 'Hangi hastalıkların cezai ehliyeti yoktur' gibi aramalar yaptığı belirlenmişti.

Olay, 9 Haziran 2020'de saat 22.00 sıralarında Rızaiye Mahallesi Şehit Astsubay Fatih Özmen Sokakta bulunun bir apartmanın 3'üncü katında meydana gelmişti. Ali Alkılınç, boşanma aşamasında olan 34 yaşındaki eşi Aslıhan Alkılınç'ın kaldığı kayınvalidesi Şule B.'nin evine gelmiş, 112 sağlık ekibi olarak kendisini tanıtıp evin içine girmişti. Ali Alkılınç, önce kayınvalidesi Şule B.'yi, bacağından bıçaklamış, ardından odadan gelen boşanma aşamasındaki Aslıhan Alkılınç'ın boğazını keserek öldürmüştü. Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan zanlı tutuklanıp cezaevine gönderildi. Mahkeme sürecinde Ali Alkılınç'ın, olayı gerçekleştirmeden önce internetteki arama motorundan 'Şizofren nedir', 'Aldatan eşini öldürmek cezası', 'Aldatma mesajları' ve 'Hangi hastalıkların cezai ehliyeti yoktur' gibi aramalar yaptığı ortaya çıkmıştı.

Yapılan sorgulamaların ardından Elazığ Adliyesi 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde karar duruşması görüldü. Sanık ve avukatların yaptığı savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ali Alkılınç'a eşi Aslıhan Alkılınç'ı öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet, kayınvalidesi Şule B.'yi de öldürmeye teşebbüs ve konut dokunulmazlığı ihlalinden 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Zanlıya Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası - Son Dakika


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