Elazığ'da bu yıl sulama sezonunda 185 bin 900 dekar tarım arazisi sulanacak - Son Dakika

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Elazığ'da bu yıl sulu tarımda 2021 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 297 milyon 440 bin lira katkı sağlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

DSİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü'nün ülke çapında yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ettiği belirtildi.

Dünyada olduğu gibi ülkede de nüfus artışına paralel olarak başta tarım olmak üzere içme, kullanma ve sanayi sektöründe su taleplerindeki büyük artışın, kuraklık ve iklim değişikliği ile su miktarında azalmaların beklenmesinin başta sulama olmak üzere mevcut su kaynaklarının en verimli şekilde kullanılmasını gerektirdiği ifade edilen açıklamada, bu tablonun su kaynaklarının rasyonel yönetimini ve verimli kullanımını zorunlu kıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Yıldız, müdürlüklerinin ülkenin su kaynaklarının korunması, yönetilmesi, geliştirilmesi ve gelecek nesillere eksiksiz olarak aktarılması maksadıyla projeler üreten Türkiye'nin en büyük yatırımcı kuruluşlarından birisi olduğunu ifade etti.

2021 yılının Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından "Su ve Sulamada Hamle Yılı" olarak ilan edildiğini anımsatan Yıldız, şunları kaydetti:

"Bu sebeple 2021 yılı sulama yatırımlarımızda hamle yılı olacak. Bu kapsamda bölgesel kalkınma projeleri olan GAP, KOP, DAP ve DOKAP başta olmak üzere özellikle sulama yatırımlarımızı hızlandırarak verimli topraklarımızın bereketine bereket katmak için çalışmaktayız. DSİ olarak modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükseltiyor."

Elazığ'da 2021 yılı sulama sezonunun 20 Mayıs itibarıyla başladığını aktaran Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Elazığ'da sulama sezonunda toplam 185 bin 900 dekar tarım arazisinin sulanacak. Elazığ'da yapılacak sulu tarımda 2021 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 297 milyon 440 bin lira katkı sağlanması hedeflenmekte. Çiftçilerimize bol ve bereketli bir sulama sezon dileyerek, DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmekteyiz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasını ve özellikle de su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz."