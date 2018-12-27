Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Büfe Soyan Hırsız Tutuklandı

Elazığ'da Büfe Soyan Hırsız Tutuklandı

9 dakika önce

Elazığ'da bir büfeyi soyan hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ'da Büfe Soyan Hırsız Tutuklandı, System.String[]
Elazığ'da bir büfeyi soyan hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık olayı, 15 gün önce merkezde bulunan bir büfede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, büfeye giren bir şüpheli, 1 adet LCD televizyon, 1 adet kamera kayıt cihazı, 410 paket sigara ve kasada bulunan 30 TL çalarak kaçtı. İş yeri sahibinin haber vermesi sonrası Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışma başlattı. Polisin çalışmasında hırsızlığı gerçekleştiren şüphelinin H.G. olduğu tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli yakalandı.

Emniyette ifadesi alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:32 Kaynak: İHA

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