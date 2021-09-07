Elazığ'da bulunan 'Kup çukurunun' turizme kazandırılması isteniyor - Son Dakika

Elazığ'da bulunan 'Kup çukurunun' turizme kazandırılması isteniyor

ELAZIĞ - Elazığ'ın Ağın ilçesinde vatandaşlar, Kup adı verilen 100 metre derinliğindeki 500 metre genişliğindeki obruğun antik tiyatro olabileceğini belirterek bölgenin incelenmesini talep etti.

Ağın ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Şenpınar Mahallesi mevkiinde bulunan 100 metre derinliğindeki 500 metre genişliğindeki obruk gizemini korumaya devam ediyor. Tarlaların ortasında bulunan ve halk tarafından 'Kup' adı verilen obruk görenleri hayrete düşürüyor. Köy halkı buranın en fazla 200 yıl öncesine kadar bilindiğini, önceki dönemlerde buranın antik tiyatro olabileceğini savundu.

"Çocukken burayı stat olarak düşünürdük"

Kup çukuru hakkında açıklamalarda bulunan köyde yaşayan vatandaşlardan Yavuz Gündoğan, "Ben 61 yaşındayım 61 senedir bu köydeyiz dedelerimiz babalarımız buranın meteor çukuru olduğunu söyledi bize. Barajdan önce burada İsveçliler gelip kazı çalışması yapmışlar. Sonradan oluşan bir şey değil. Biz doğduk burası böyleydi. Küçükken çocukluk yıllarımız burada geçti. Burayı hep stat olarak düşünürdük, çünkü bir stat büyüklüğünden daha fazla yükseklik 100 metre taban da 100 metreden fazladır. Son zamanlarda Kup çukur keşfedildi. Kup çukuruna ilgi alaka yoğun durumda. Gelen turist arkadaşlarımız da oluyor, Belediye Başkanımızda çalışmalarını devam ettiriyor. Bizim asıl projemiz Kupun üst kısmına cam seyir terası yaptırmak. O da programı alındı. Cam teras yapılıp orada oturup seyretmek gibi beklentilerimiz var. Turistik olarak beklentimiz var" dedi.

Buranın tarihinin en fazla 200 sene öncesine kadar bildiklerini aktaran Gündoğan, "Büyüklerimizin bir kısmı buranın antik tiyatro olduğunu da belirtiyorlar. İzmir Efes ve Antalya'da ki gibi ama o konuda kimse inceleme yapmadı. Belki bir kazı yapılırsa öyle bir şey çıkacak. Burada ciddi bir çalışma istiyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımızdan bu konuda faaliyete geçmesini istiyoruz. Buranın turizme kazandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

"Tek hayalimiz buranın turizme kazandırılması"

Kupun konum olarak çok güzel bir yerde olduğunu aktaran vatandaşlardan İbrahim Karaoğlu ise "Bu ağaçların çoğu bizim çocukluk zamanlarımızda yoktu. Hepsi büyüdüler. Buraya geldiğimiz zaman çocukluk yıllarımız aklımıza geliyor. Teknik konusunu bilmiyoruz meteor olup olmadığını bilmiyoruz ama atalarımızdan kalma bir çukur. Baraj döneminde 90 metre aşağı inerek sondaj vurdular. Delik ve su olup olmadığını kontrol etmek için baraj şişerse su buradan çıkar mı diye çalışma yaptılar. Tek hayalimiz buranın turizme kazandırılması, çünkü köyümüz, ilçemiz, Elazığ'ımız Türkiye genelinde tanınır" şeklinde konuştu.