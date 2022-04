Elazığ'da bulunan maden rezervinin ihalesi iptal edildi - Son Dakika

ELAZIĞ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, Maden ilçesindeki polimetal maden sahasının 21 Nisan 2022 tarihinde yapılan ihalesinin Ankara 13. İdari Mahkemesi'ne açılan dava neticesinde esastan karara bağlanarak iptal edildiğini açıkladı.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından Maden ilçesinde bulunan polimetal sahalarının ihalesi 21 Nisan'da yapılmıştı. Altın, çinko, kobalt ve birçok rezervin bulunduğu maden sahasının işletilmesi ile ilgili ihaleye 2 şirket katılmıştı. İhaleyi, 2 milyar 205 milyon lira ile Port Madencilik Şirketi kazanmıştı. Elazığ Mermerciler ve Madenciler Derneği,(EMMAD) ihale sahaları, ihale kararının, şartnamenin ve ilanın yürütmesinin durdurulması talebi ile ilgili dava açtı. EMMAD tarafından açılan dava, ihalenin iptali ile sonuçlandı.Elazığ TSO öncülüğündeki Girişim Grubu'nun üç aylık mücadelesinin bir kez daha haklılığının tescillendiğini belirten TSO Başkanı Aslihan Arslan, "İlimizin geleceği için çok değerli olan bu zenginliğin elimizden alınmaması için çok boyutlu mücadelemiz ilk günkü kararlılığımızla devam ediyor. Bize güvenen tüm üyelerimize ve halkımıza teşekkür ediyoruz. Bu süreçte hem kamuoyu desteğinin alınması hem de toplumun doğru bilgilendirilmesi hususunda her gelişmeyi ve sürecin her adımını şeffaflık ilkeleri doğrultusunda paylaştık. İlimizin kalkınma ve gelişmesi halkımızın zenginleşmesi ve kamunun zarar etmemesi hususunda vermiş olduğumuz bu mücadelemizi çok şükür çok geniş bir kesim algıladı. Bu sürecin çok zor olduğunu, inişler ve çıkışlarla geçeceğini her ortamda dile getirmiş olmamıza rağmen, bazı medya kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında ganimet bulmuşçasına tez canlılık edenler oldu. 21 Nisan 2022 tarihinde yapılan ihalenin rekabet koşullarını ortadan kaldırdığını, hem kamunun hem de ilimizin menfaatlerini yok saydığını ve bu şartnamenin değiştirilmesi için mahkeme süreci başlattığımız bir ihaleye bu koşullarda girmemizin kendimizle çelişmek olduğunu ifade ettik. Tüm bunlara rağmen eleştiri sınırlarını zorlayarak iftira ve hakaret boyutuna gelen bazı haber ve paylaşımlara sadece tebessüm ettik. Çünkü bizim mücadelemiz nefsimiz için değil bu şehir içindir. Bugün geldiğimiz noktada Ankara 13. İdare Mahkemesi esastan karara bağlayarak ihaleyi ikinci kez iptal etmiştir. Verdiğimiz mücadelenin haklılığı yüce Türk adaletinde bir kez daha tecelli bulmuştur" dedi.