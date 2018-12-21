Elazığ'da "Büyük Veri ve Yapay Zeka Laboratuvarı" Açıldı

Elazığ
'da, Savunma Sanayi Başkanlığı desteğiyle Fırat Üniversitesi
(FÜ) bünyesinde "Büyük Veri ve Yapay Zeka Laboratuvarı"nın açılışı gerçekleştirildi.
Mühendislik kampüsü içerisinde hizmete giren laboratuvarın açılış törenine FÜ Rektörü Kutbeddin Demirdağ
, Savunma Sanayii Başkanlığı uzmanları Sayım Gökyar ve Mustafa Özlü, Azerbaycan Milletvekili
Nagif Hamzayev ile rektör yardımcıları ve akademisyenler katıldı.
Rektör Demirdağ, açılışta yaptığı konuşmada, hizmete giren laboratuvarın savunma sanayi ve teknolojik alanda ülkenin ihtiyaç duyduğu yapay zeka ile ilgili konularda önemli çalışmalara imza atacağını belirtti.
Projenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Demirdağ, "Günün şartlarına ve ihtiyaçlarına göre özellikle ülkemizin ihtiyaç duyduğu bütün alanlarda olduğu gibi bu alandaki çalışmalarımızı, Ar-Ge faaliyetlerimizi ve akabinde ürüne dönüşecek çalışmalarımızı artırarak devam ettirmemiz gerekiyor. Laboratuvarımız hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.
Gökyar ise, üniversite bünyesinde hizmete giren laboratuvarın yaklaşık 1 yıllık bir çalışmanın sonucunda gerçekleştiğini belirterek, şöyle konuştu:
"İnanıyorum ki bu çalışmalar hız kazanarak, artarak ve ilerleyerek devam edecek. Anadolu'muzun bu güzide mekanında, Elazığ'da böyle bir açılışı yapıyor olmaktan dolayı duyduğum heyecanı kelimelerle ifade etmek çok zor. Ümit ediyoruz ki bu özveri artarak ve katlanarak devam edecek, vatanımıza ve milletimize çok daha hayırlı işler yapılmasına vesile olacaktır."