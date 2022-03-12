Elazığ'da buzlanma kazaları beraberinde getirdi - Son Dakika
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Elazığ'da buzlanma kazaları beraberinde getirdi

12.03.2022 13:24
Elazığ'da buzlanma kazaları beraberinde getirdi

Elazığ'da kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada maddi hasar meydana geldi.

Elazığ'da kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde merkez Çatalçeşme Mahallesi TOKİ konutları bölgesinde meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, aynı yönde giden başka bir otomobille çarpıştı. Aynı istikametten gelen 2 araç daha kazaya karıştı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Elazığ'da buzlanma kazaları beraberinde getirdi

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Tragger, Elazığ, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da buzlanma kazaları beraberinde getirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da buzlanma kazaları beraberinde getirdi - Son Dakika
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