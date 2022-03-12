Elazığ'da buzlanma kazaları beraberinde getirdi - Son Dakika

Elazığ'da kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde merkez Çatalçeşme Mahallesi TOKİ konutları bölgesinde meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, aynı yönde giden başka bir otomobille çarpıştı. Aynı istikametten gelen 2 araç daha kazaya karıştı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ