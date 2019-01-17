Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Buzlanma Nedeniyle Eğitime Yarım Gün Ara

Elazığ'da Buzlanma Nedeniyle Eğitime Yarım Gün Ara

1 saat önce

ELAZIĞ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle meydana gelen buzlanmadan dolayı öğleden sonra eğitime yarım gün ara verildi.

Elazığ'da Buzlanma Nedeniyle Eğitime Yarım Gün Ara, System.String[]
ELAZIĞ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle meydana gelen buzlanmadan dolayı öğleden sonra eğitime yarım gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Buzlanma nedeni ile bugün öğleden sonra ilimizde tüm eğitim öğretim kademelerinde eğitime ara verilmiştir" denildi. 

Bu arada karla mücadele ekipleri, sabahın erken saatlerinden itibaren buzlanmaya karşı yol ve kaldırımlarda tuzlama çalışması yaptı. - Elazığ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:38 Kaynak: DHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Elazığ, Güncel
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