Elazığ'da Buzlanma Nedeniyle Eğitime Yarım Gün Ara
1 saat önce
ELAZIĞ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle meydana gelen buzlanmadan dolayı öğleden sonra eğitime yarım gün ara verildi.
ELAZIĞ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle meydana gelen buzlanmadan dolayı öğleden sonra eğitime yarım gün ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından yapılan açıklamada, "Buzlanma nedeni ile bugün öğleden sonra ilimizde tüm eğitim öğretim kademelerinde eğitime ara verilmiştir" denildi.
Bu arada karla mücadele ekipleri, sabahın erken saatlerinden itibaren buzlanmaya karşı yol ve kaldırımlarda tuzlama çalışması yaptı. - Elazığ
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:38 Kaynak: DHA
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