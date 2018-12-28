Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Buzlanma Nedeniyle Meydana Gelen Kazalarda 40 Araç Çarpıştı: 10 Yaralı

Elazığ'da Buzlanma Nedeniyle Meydana Gelen Kazalarda 40 Araç Çarpıştı: 10 Yaralı

1 saat önce

ELAZIĞ'da, buzlanma nedeniyle meydana gelen 3 ayrı zincirleme trafik kazasında 40 araç birbirine girdi, 10 kişi yaralandı.

Elazığ'da Buzlanma Nedeniyle Meydana Gelen Kazalarda 40 Araç Çarpıştı: 10 Yaralı, System.String[]
ELAZIĞ'da, buzlanma nedeniyle meydana gelen 3 ayrı zincirleme trafik kazasında 40 araç birbirine girdi, 10 kişi yaralandı.

Elazığ kent merkezi genelinde etkili olan yoğun karın ardından ana güzergahlarda gizli buzlanma meydana geldi. Gizli buzlanma nedeniyle farklı caddelerde ve kavşaklarda zincirleme trafik kazaları meydana geldi.

İlk kaza, merkez Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde oluşan gizli buzlanma nedeniyle 10 araç çarpıştı. Çarpışma sonucu bir kişi yaralandı. Diğer kaza ise yine akşam saatlerinde Malatya caddesindeki Çaydaçıra  alt geçitinde yaşandı. 13 aracın çarpıştığı kazada ise 2 kişi yaralandı.

Kent merkezinde gün içerisinde gizli buzlanma nedeniyle toplam 40 araç kazaya karışırken, 10 kişinin yaralandığı öğrenildi.

- Elazığ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 08:47 Kaynak: DHA

Elazığ, 3. Sayfa
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