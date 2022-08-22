Drift atan sürücü trafiği tehlikeye soktu - Son Dakika
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Drift atan sürücü trafiği tehlikeye soktu

22.08.2022 09:44
Drift atan sürücü trafiği tehlikeye soktu

Elazığ'da cadde üzerinde drift atan ve tehlikeli hareketler yapan araç sürücüsü trafiği tehlikeye soktu.

Elazığ'da cadde üzerinde drift atan ve tehlikeli hareketler yapan araç sürücüsü trafiği tehlikeye soktu. O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, merkez Ataşehir Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde bir otomobil sürücüsü yolu boş bulunca drift attı. 2 tur dönerek drift atan sürücü hem trafiği hem de çevrede bulunan vatandaşların canını tehlikeye attı. O anlar ise bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Ataşehir, Tragger, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Drift atan sürücü trafiği tehlikeye soktu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Drift atan sürücü trafiği tehlikeye soktu - Son Dakika
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