Elazığ'da caddeler boş kaldı - Son Dakika

Elazığ'da yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) kontrol altına alabilmek için vatandaşlara yapılan "Evde kal Türkiye" çağrısına vatandaşların uyması ile cadde ve sokaklar boş kaldı.

Yeni tip koronavirüs salgınını önleme çalışmaları kapsamında yapılan "evde kal" çağrısı ile Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında toplanan Pandemi Kurulu Toplantısı'nda alınan kararların uygulamaya konulmasının ardından vatandaşlar zaruri durumlar haricinde evlerinden çıkmıyor.

Vatandaşların evde kalması ile şehrin kalabalık cadde ve sokakları boş kaldı.

Elazığ İl Pandemi Kurulu'nun almış olduğu kararlar ile halkın yoğunluk gösterdiği tarihi Harput Mahallesi, Hazar Gölü gibi tarihi ve doğal yerler ile piknik ve mesire alanları, ören yerleri gibi alanlar geçici süreyle ziyarete kapatıldı.

Ayrıca seyahat kısıtlamaları ile ilgili şehrin giriş noktalarında kontroller yapılarak vatandaşların ateşleri ölçülerek tedbirli olmaları ve zaruri olmadıkça evden çıkmamaları yönünde uyarılarda bulunuluyor.