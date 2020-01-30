Elazığ'da çadır alanları dezenfekte ediliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da çadır alanları dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Elazığ'da çadır alanları dezenfekte ediliyor

7 saat önce

ELAZIĞ Belediyesi'nce depremzedeler için oluşturulan çadır alanları dezenfekte ediliyor.

Elazığ'da çadır alanları dezenfekte ediliyor, System.String[]

ELAZIĞ Belediyesi'nce depremzedeler için oluşturulan çadır alanları dezenfekte ediliyor.

Elazığ'da depremzedeler için kurulan çadır alanları belediye ekipleri tarafından dezenfekte ediliyor. Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan dezenfekte çalışmaları kapsamında virüs, bakteri ve mantara karşı ilaçlama yapıldı. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "Şehrimizde yaşanan depremin ardından kurulan çadır alanlarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından başlatılan dezenfekte işlemi devam ediyor. Ekiplerimiz tarafından virüs, bakteri ve mantara karşı yapılan ilaçlama çalışmaları şehir genelinde rutin olarak devam edecek olup, vatandaşlarımızın çadır kurulan alanlarda çöp ve benzeri atıkları, alanlarda bulunan kovalara atmaları gerekmektedir" denildi.


Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Elazığ'da yıkılan her bina için yedi farklı soruşturma başlatıldı
6.8 şiddetindeki depreme spor salonunda yakalandı, sürünerek dışarı çıktı Festival iptal edildi, 1 ton sucuk Elazığ'da depremzedelere ikram edildi Kayıp Gülistan'ın annesinden yürek yakan sözler: Artık ölüsünü de kabul ediyorum

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 20:46:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ'da çadır alanları dezenfekte ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]