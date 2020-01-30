Elazığ'da çadır kurulan alanlar dezenfekte ediliyor - Son Dakika
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Elazığ'da çadır kurulan alanlar dezenfekte ediliyor

6 saat önce

Elazığ'da deprem nedeniyle oluşturulan çadır kentlerde, her türlü önlemler alınırken dezenfekte işlemi de yapılıyor.

Elazığ'da çadır kurulan alanlar dezenfekte ediliyor, System.String[]

Elazığ'da deprem nedeniyle oluşturulan çadır kentlerde, her türlü önlemler alınırken dezenfekte işlemi de yapılıyor.


Elazığ'da geçtiğimiz Cuma günü meydana gelen 6.8'lik deprem sonrasında 10 ayrı noktada çadır kent kurularak, depremzedeler yerleştirildi. Her türlü ihtiyacın karşılanmaya çalışıldığı çadır kentlerde dezenfekte işlemi de yapılıyor. Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan dezenfekte çalışmasının düzenli olarak süreceği belirtildi.


Belediyeden yapılan açıklamada," Şehrimizde yaşanan depremin ardından kurulan çadır alanlarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla ekiplerimiz tarafından başlatılan dezenfekte işlemi devam ediyor. Ekiplerimiz tarafından virüs, bakteri ve mantara karşı yapılan ilaçlama çalışmaları şehir genelinde rutin olarak devam edecek olup, vatandaşlarımızın çadır kurulan alanlarda çöp ve benzeri atıkları alanda bulunan kovalara atmaları gerekmektedir"denildi. - ELAZIĞ

Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:01 Kaynak: İHA
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