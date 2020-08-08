Elazığ'da, çaldıkları 3 ton kabloyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Elazığ'da, çaldıkları 3 ton kabloyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

ELAZIĞ'da, Türkiye Elektrik İşletim Anonim Şirketi'ne (TEİAŞ) ait rulo halindeki 3 ton alüminyum kabloyu çalan 4 şüpheli, tutuklandı.

ELAZIĞ'da, Türkiye Elektrik İşletim Anonim Şirketi'ne (TEİAŞ) ait rulo halindeki 3 ton alüminyum kabloyu çalan 4 şüpheli, tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), bir hurdacıya çalıntı alüminyum kablo satılacağı bilgisi elde etti. Hemen hareke geçen ekipler, belirledikleri şüphelileri takibe aldı. M.A., T.H., E.A. ve A.Ş. isimli şüpheliler, 3 ton alüminyum kabloyu araçlarına yükledikleri sırada, yakalandı. Rulo halindeki kabloları, TEİAŞ'tan çaldıkları öğrenilen 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.

Rulo halindeki kabloları, TEİAŞ'tan çaldıkları öğrenilen 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2020 11:58

Kaynak: DHA

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