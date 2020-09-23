Elazığ'da çalınan inekler Şanlıurfa'da bulundu, 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Elazığ'da çalınan inekler Şanlıurfa'da bulundu, 4 kişi gözaltına alındı

Elazığ'da çalınan 7 büyükbaş hayvanın izini süren jandarma ekipleri, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan hayvanları sahibine teslim etti, 4 kişiyi gözaltına aldı.

Elazığ'da çalınan 7 büyükbaş hayvanın izini süren jandarma ekipleri, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan hayvanları sahibine teslim etti, 4 kişiyi gözaltına aldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Gözebaşı köyünde ikamet eden M.K.K'nin ahırındaki 7 ineğin çalındığını ihbar etmesi üzerine çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonucunda ekipler çalınan ineklerin iki kamyonla Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine götürüldüğünü tespit etti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, çalınan 7 büyükbaş hayvanı buldu. Hırsızlık olayına ilişkin şüpheliler V.K, M.K, A.G. ve A.G. gözaltına alındı. Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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