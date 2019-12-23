Elazığ'da cami inşaatında ceset bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da cami inşaatında ceset bulundu - Son Dakika

Elazığ'da cami inşaatında ceset bulundu

6 saat önce

Elazığ'da bir cami inşaatında ceset bulundu, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Elazığ'da cami inşaatında ceset bulundu, System.String[]

Elazığ'da bir cami inşaatında ceset bulundu, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.


Olay, merkeze bağlı Doğukent Mahallesi 86'ıncı Sokak'ta yapımı devam eden Takva Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde cami inşaatının içinde hareketsiz bir şahsın yattığını gören boya yapmaya gelen görevli, durumu muhtar, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın kesici aletle yaralanma sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi de gelerek çevre güvenliğini aldı.


Cami inşaatında olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaparken, şahsın intihar mı ettiği veya cinayete mi kurban gittiği ile ilgili henüz kesin bir bilginin olmadığı öğrenildi.


Yapılan inceleme sonrası kimliği belirlenen şahsın cansız bedeninin otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırılacağı belirtildi. - ELAZIĞ

Elazığ, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Dört çocuk babası, boğazı kesilmiş olarak bulundu
İstanbul'da otoparkta bir kişi intihar girişiminde bulundu Beşiktaş'ta denizcilik eğitim verilen lisenin iskelesinde ceset bulundu Sadaka kutusu ve laptop çalan zanlı yakalandı

Son Dakika Haberleri
17:54 CHP Genel Başkan Yardımcısı Kuşoğlu: "Sinan Aygün'ün iddialarını yargıya taşıyorum" - Son Dakika Haber
17:43 Apple'a şantaj yapan Türk hackera 2 yıl hapis cezası - Son Dakika Haber
17:43 Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika Haber
17:42 Bakırköy'de dansçı genci bıçaklayan şüpheli hakkında yakalama kararı - Son Dakika Haber
17:42 'Kıran 10' operasyonunda silah ve mühimmat bulundu - Son Dakika Haber
17:40 Otoyolda yanan araç hurdaya döndü - Son Dakika Haber
17:33 Genç hemşirenin, hastane tuvaletinde cesedi bulundu! - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 18:00:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ'da cami inşaatında ceset bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]