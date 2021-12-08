Elazığ'da cami tuvaletinde bir kişi başından vurulmuş halde bulundu - Son Dakika

ELAZIĞ İzzetpaşa Camisi tuvaletinde bir kişi başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Polis Kalçık'ın intihar etttiği ihtimalini değerlendirirken, olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, akşam saatlerinde İzzetpaşa Camii'nin tuvaletinde meydana geldi. Tuvaletten silah sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Faruk Kalçık'ın (32) olay yerinde başından tabancayla vurulmuş halde hayatını kaybettiğini belirledi. Kalçık'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis Kalçık'ın intihar etttiği ihtimalini değerlendirirken, olayla ilgili inceleme başlattı.