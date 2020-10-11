Elazığ'da camiden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı - Son Dakika

Elazığ'da camiden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı

11.10.2020 19:31
Elazığ'da camiden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı, System.String[]

Elazığ'da bir camiden malzeme çaldığı iddiasıyla bir kişi yakalandı.

Elazığ'da bir camiden malzeme çaldığı iddiasıyla bir kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Mollakendi Beldesi'nde bulunan bir camiden saç malzeme çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmanın sonucunda ekipler olayın şüphelisinin O.Z. olduğunu tespit etti.

O.Z. bulunduğu adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Adreste yapılan aramada çalınan saç malzemeler bulunarak cami yetkilisine teslim edildi.

Gözaltına alınan O.Z'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı, Mollakendi, Elazığ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elazığ'da camiden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı - Son Dakika

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