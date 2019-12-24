Elazığ'da camilerde sabit oturaklar kaldırıldı - Son Dakika
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Elazığ'da camilerde sabit oturaklar kaldırıldı

6 saat önce

DİYANET İşleri Başkanlığı'nca, cami ve mescitlerde tabure ile sandalye üzerinde namaz kılınması konusuna ilişkin yayımlanan genelgenin ardından, Elazığ'daki camilerde tabure ve sandalyeler kaldırıldı.

Elazığ'da camilerde sabit oturaklar kaldırıldı, System.String[]

DİYANET İşleri Başkanlığı'nca, cami ve mescitlerde tabure ile sandalye üzerinde namaz kılınması konusuna ilişkin yayımlanan genelgenin ardından, Elazığ'daki camilerde tabure ve sandalyeler kaldırıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca, 16 Aralık günü cami ve mescitlerde tabure ve sandalyelerin, namaz kılınması için yapılan sabit oturakların ve oluşturulan özel mekanların kaldırılmasına ilişkin yayımlanan genelgenin ardından Elazığ'daki camilerde düzenleme başlatıldı.

Elazığ İl Müftülüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı genelgesinin ardından kent merkezindeki Yeni Camii'nde yetkililerin katılımıyla sabit oturaklar kaldırıldı. Yeni Camii Müezzini Ali Kılıçoğlu, camilerdeki tabure ve sandalyelerin kaldırılmasının önemli bir gelişme olduğunu ifade ederek, "Türkiye genelinde uygulanacak bu karar kanaatimizce çok önemli. Çünkü böyle bir adım atılmasaydı camilerdeki hoş olmayan bu durum daha da yaygınlaşma eğilimi gösteriyordu. Dolayısıyla camilerimizi sabit oturak, sandalye ve kürsülerden arındırıyoruz. Namazı ayakta kılamayacak derecede hasta ve yaşlı olanlar ya katlanabilir oturak veya iç içe geçen oturağı kendileri getirecek. Bizler cami görevlileri olarak namazı normal bir şekilde kılamayacak engeli olan ve bu konuda bilgilenmek isteyen vatandaşlarımıza daima yardımcı olacağız" dedi.


Diyanet İşleri Başkanlığı, Aralık, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:15 Kaynak: DHA
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