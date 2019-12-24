Elazığ'da camilerde sabit oturaklar kaldırıldı - Son Dakika

DİYANET İşleri Başkanlığı'nca, cami ve mescitlerde tabure ile sandalye üzerinde namaz kılınması konusuna ilişkin yayımlanan genelgenin ardından, Elazığ'daki camilerde tabure ve sandalyeler kaldırıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca, 16 Aralık günü cami ve mescitlerde tabure ve sandalyelerin, namaz kılınması için yapılan sabit oturakların ve oluşturulan özel mekanların kaldırılmasına ilişkin yayımlanan genelgenin ardından Elazığ'daki camilerde düzenleme başlatıldı.