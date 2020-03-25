Elazığ'da çamura saplanan inek kurtarıldı - Son Dakika

Elazığ'da çamura saplanan inek kurtarıldı
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Elazığ'da çamura saplanan inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Elazığ'da çamura saplanan inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Hicret Mahallesi'nde ağıldan kaçan bir inek boş bir arazide yağış sonrası oluşan çamura saplandı.
İneği kendi imkanları ile kurtaramayan sahibi, itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri halat yardımı ile ineği saplandığı çamurdan kurtardı.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 04:28 Kaynak: AA
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