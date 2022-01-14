Elazığ'da "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" ziyaretçilerden ilgi gördü - Son Dakika

Elazığ'a getirilen Çanakkale Savaşlarından kalma objelerin yer aldığı ve dijital gösterilerin sunulduğu "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi"ni ziyaretçiler ilgiyle gezdi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca yürütülen proje kapsamında 12 Ocak'ta kente gelen tır, Valilik Meydanı'nda ziyaretçilerle buluştu. İçinde Çanakkale Savaşlarından kalma objeler, resimler, fotoğraflar, Çanakkale askeri heykeli ile videoların gösterildiği ekranların bulunduğu müze, ziyaretçilerden ilgi gördü.

Müzeyi son gününde vatandaşların yanı sıra İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik, Asayiş, Özel Harekat ve Toplum Destekli Polislik şube müdürlüklerine bağlı ekipler de gezdi.

Organizasyonun teknik sorumlusu Ali Aydın, Elazığ halkının müzeye büyük ilgi gösterdiğini söyledi. Elazığ'dan önce Muş'ta vatandaşlarla buluştuklarını ve bir sonraki duraklarının Tunceli olduğunu aktaran Aydın, "Buradaki amacımız bu vatanın kolay kazanılmadığını bütün vatandaşlarımıza ve özellikle çocuklarımıza göstermek, Çanakkale'ye gidemeyenlerin ayağına Çanakkale'yi götürmektir. 'Al sancağın dalgalandığı her yerdir Çanakkale' sloganıyla yollardayız." dedi.