Elazığ'da çantasında uyuşturucu ele geçirilen yolcu gözaltına alındı - Son Dakika

Elazığ'da yolcu otobüsünde yapılan aramada çantasında 1 kilo 170 gram kubar esrar ele geçirilen yolcu gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir şüphelinin kente uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı.

Ekipler, yapılan teknik ve fiziki takip sonucu şüphelinin seyahat ettiği otobüsü kent girişindeki kontrol noktasında durdurdu.

Narkotik köpeği yardımıyla otobüste yapılan aramada, şüphelinin çantasına gizlediği 1 kilo 170 gram kubar esrar bulundu.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.