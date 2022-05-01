Elazığ'da çantasında uyuşturucu ele geçirilen yolcu gözaltına alındı - Son Dakika
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Elazığ'da çantasında uyuşturucu ele geçirilen yolcu gözaltına alındı

01.05.2022 18:37
Elazığ'da çantasında uyuşturucu ele geçirilen yolcu gözaltına alındı

Elazığ'da yolcu otobüsünde yapılan aramada çantasında 1 kilo 170 gram kubar esrar ele geçirilen yolcu gözaltına alındı.

Elazığ'da yolcu otobüsünde yapılan aramada çantasında 1 kilo 170 gram kubar esrar ele geçirilen yolcu gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir şüphelinin kente uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı.

Ekipler, yapılan teknik ve fiziki takip sonucu şüphelinin seyahat ettiği otobüsü kent girişindeki kontrol noktasında durdurdu.

Narkotik köpeği yardımıyla otobüste yapılan aramada, şüphelinin çantasına gizlediği 1 kilo 170 gram kubar esrar bulundu.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Elazığ, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elazığ'da çantasında uyuşturucu ele geçirilen yolcu gözaltına alındı - Son Dakika


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