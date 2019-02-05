Elazığ'da Çarpışan İki Otomobil Bahçe Duvarına Çıktı
36 dakika önce
Elazığ'da çarpışan iki otomobilin bahçe duvarına çıktığı kazada sürücüler yara almadan kurtuldu.
Elazığ
'da çarpışan iki otomobilin bahçe duvarına çıktığı kazada sürücüler yara almadan kurtuldu.
Alınan bilgiye göre, Bayram Öz
idaresindeki 23 AAE 909 plakalı otomobil, Elazığ- Keban
kara yolunun 8. kilometresinde Vural Yıldırım
yönetimindeki 23 BS 067 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar, yol kenarındaki bir iş yerinin bahçe duvarına çıktı.
Hasar oluşan her iki otomobildeki sürücüler kazayı yara almadan atlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:27 Kaynak: AA
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