Elazığ'da çatı alev alev yandı - Son Dakika
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Elazığ'da çatı alev alev yandı

15.04.2022 21:04

Elazığ'da çatı alev alev yandı Elazığ' da 4 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı.

Elazığ'da çatı alev alev yandı

ELAZIĞ - Elazığ' da 4 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı. O anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, Yeni Mahalle Hamdi Başaran Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir binanın çatısında nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Bina sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaptığı çalışma sonrası yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Çatı yangını cep telefonu ile bir vatandaş tarafından görüntülendi.

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da çatı alev alev yandı - Son Dakika


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