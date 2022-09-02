Elazığ'da facianın eşiğinden dönüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ'da facianın eşiğinden dönüldü

02.09.2022 10:24
Elazığ'da facianın eşiğinden dönüldü

Elazığ'da çatı onarımı yapıldığı sırada alev alan tüpü söndürmek isteyen işçi, tüpün üstüne atladı.

Elazığ'da çatı onarımı yapıldığı sırada alev alan tüpü söndürmek isteyen işçi, tüpün üstüne atladı. Yangını söndüremeyen işçi, tüpü 5 katlı binadan boşluğa bıraktı. Valilik otopark bölümüne kadar gelen alevli tüp, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Çevredeki vatandaşlar, yanan tüpün patlamadan söndürülmesi ile rahat bir nefes aldı.

Olay sabah saatlerinde Kültür Mahallesi Vali Fahri Bey Caddesi üzerindeki bir binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz aylarda çatısı yanan binada yenileme çalışması yapıldığı sırada sanayi tipi tüplerden biri alev aldı. Çatıda bulunan işçi panikle tüpün üzerine atlayarak alevi söndürmeye çalıştı. Başarılı olamayan işçi, alev alan tüpü 5 katlı binadan boşluğa bıraktı. Yuvarlanan ve alev almaya devam eden tüp, Elazığ Valiliği otopark girişi yakınlarında durdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından alev alan tüp, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Tüpün patlamadan söndürülmesi ile çevredeki vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

Yanan tüpün üzerine atlayan ve vücudunda yanıklar oluşan işçi, olay yerinde yapılan müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

YORUMLAR
500
Alanya'da beş yıldızlı lüks otelin çatısı alev alev yandı! Yangından etkilenen bir itfaiye eri tedaviye alındı Alanya'da beş yıldızlı lüks otelin çatısı alev alev yandı! Yangından etkilenen bir itfaiye eri tedaviye alındı Osmaniye'de evde çıkan yangın söndürüldü Osmaniye'de evde çıkan yangın söndürüldü ERZİNCAN'IN REFAHİYE İLÇESİNDE ORMANLIK ALANDA YANGIN ERZİNCAN'IN REFAHİYE İLÇESİNDE ORMANLIK ALANDA YANGIN
Kaynak: İHA

İtfaiye, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da facianın eşiğinden dönüldü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:58 Sosyal medyayı sallayan "Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'de" haberini yapan muhabirin işine son verildi!
15:15 Ankara Valisi Vasip Şahin'e dolandırıcılık girişimi! Şüphelilerden 3'ü tutuklandı
14:51 Tweet akımına katılan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alıntılayıp "Zam" yazdı
14:50 Tek kelimelik paylaşımlar Twitter'ı sardı! İşte Türk siyasilerin kelimeleri...
15:14 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ tek kelimelik paylaşım akımına çift kelime yazarak katıldı
14:13 Oyuncu Burcu Binici, rapçi Tankurt Manas'la evlendi! Düğünden kareleri siyah beyaz paylaşması dikkat çekti
14:07 "Perili Köşk" 449 milyon 363 bin TL'ye İş Bankası'na satıldı
14:02 Trabzonspor'un yeni transferi Yusuf Yazıcı, İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri...
14:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Şık'a sert sözler: Bu zat zaten teröristin tekidir, gücü yetmez
13:59 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun KHK'lıları göreve iade vaadine Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki gösterdi: Bu milleti aldatmaktır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 15:49:29. #1.13#
SON DAKİKA: Elazığ'da facianın eşiğinden dönüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement