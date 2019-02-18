Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Çatı Yandı, Tüplerin Patlamaması Faciayı Engelledi

Elazığ'da Çatı Yandı, Tüplerin Patlamaması Faciayı Engelledi

1 saat önce

Elazığ'da 3 katlı bir binanın çatısı yandı, tüplerin patlamaması sonucu olası bir facia engellendi.

Elazığ'da Çatı Yandı, Tüplerin Patlamaması Faciayı Engelledi, System.String[]
Elazığ'da 3 katlı bir binanın çatısı yandı, tüplerin patlamaması sonucu olası bir facia engellendi.

Yangın, merkeze bağlı Kültür Mahallesi Arka Sokakta bulunan 3 katlı bir binanın çatı kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın çatı kısmında henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.Olay yerine Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler kısa sürede yangını söndürerek kontrol altına altı. Çatıda bulunan 4 tüplerin patlamaması ise olası bir faciayı engelledi. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:03 Kaynak: İHA

Kültür Mahallesi, Elazığ, 3. Sayfa
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