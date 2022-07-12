Son dakika haberi... Yangını film izler gibi izlediler - Son Dakika
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Son dakika haberi... Yangını film izler gibi izlediler

12.07.2022 20:23

Son dakika haberi: Yangını film izler gibi izlediler Elazığ'da çıkan çatı yangını 1 saatlik çalışmayla söndürüldü Elazığ'da çatı yangınını vatandaşlar film izler gibi izlerken, alevler itfaiye ekipleri tarafından 1 saatlik çalışma sonucunda söndürüldü.

Yangını film izler gibi izlediler

Elazığ'da çıkan çatı yangını 1 saatlik çalışmayla söndürüldü

ELAZIĞ - Elazığ'da çatı yangınını vatandaşlar film izler gibi izlerken, alevler itfaiye ekipleri tarafından 1 saatlik çalışma sonucunda söndürüldü.

Olay, merkeze bağlı Yazıkonak beldesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Necip Fazıl Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir binanın çatı katında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çıkan yangını 1 saatlik çalışma sonrasında kontrol altına alıp söndürdü. Vatandaşlar olay yerine gelerek film izler gibi yangını izledi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Yangını film izler gibi izlediler - Son Dakika

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