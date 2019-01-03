Elazığ'da Çatı Yangını

Elazığ'da bir binanın çatı katında çıkan yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Elazığ'da bir binanın çatı katında çıkan yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Yangın, merkeze bağlı İcadiye Mahallesi 1.Harput Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir apartmanın çatı katından henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Dumanı gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı 4 ekip sevk edildi. Ekipler yarım saatlik çalışma sonucu yangını tamamen söndürdü.



Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İstanbul'daki Çöken Binanın Enkazından 2 Kişinin Cansız Bedeni Çıkarıldı

Polis Memuru, Yaralı Şahinin Üzerine Yeleğini Örttü

Ceren Damar Şenel'in Öldürülmesiyle İlgili Skandal Paylaşım: Bu Örnek Hareket Umarım Sınavlarımıza Yansır

6 Yaşındaki Oğlunu Ödevini Yapamadığı İçin Hastanelik Eden Cani Baba Tutuklandı