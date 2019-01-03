Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Çatı Yangını

Elazığ'da Çatı Yangını

1 saat önce

Elazığ'da bir binanın çatı katında çıkan yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Elazığ'da Çatı Yangını, System.String[]
Elazığ'da bir binanın çatı katında çıkan yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, merkeze bağlı İcadiye Mahallesi 1.Harput Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir apartmanın çatı katından henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Dumanı gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı 4 ekip sevk edildi. Ekipler yarım saatlik çalışma sonucu yangını tamamen söndürdü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:00 Kaynak: İHA

Harput, İtfaiye, Elazığ, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'daki Çöken Binanın Enkazından 2 Kişinin Cansız Bedeni Çıkarıldı Polis Memuru, Yaralı Şahinin Üzerine Yeleğini Örttü

Ceren Damar Şenel'in Öldürülmesiyle İlgili Skandal Paylaşım: Bu Örnek Hareket Umarım Sınavlarımıza Yansır 6 Yaşındaki Oğlunu Ödevini Yapamadığı İçin Hastanelik Eden Cani Baba Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 17:02:05. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Çatı Yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]