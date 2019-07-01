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Elazığ'da çatı yangını

1 saat önce

Elazığ'da bir binanın çatı katında çıkan yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Elazığ'da çatı yangını, System.String[]
Elazığ'da bir binanın çatı katında çıkan yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, merkeze bağlı Sanayi Mahallesi Sanayi Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir apartmanın çatı katından henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Dumanı gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ekipler sevk edildi. Ekipler yarım saatlik çalışma sonucu yangını tamamen söndürdü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 08:04 Kaynak: İHA
İtfaiye, Elazığ, 3. Sayfa
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