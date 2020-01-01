Elazığ'da çatı yangını - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da çatı yangını - Son Dakika

Elazığ'da çatı yangını

6 saat önce

Elazığ'da 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Elazığ'da çatı yangını, System.String[]

Elazığ'da 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Nailbey Mahallesi General Hakkı Talay Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın çatı kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangını fark eden çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine tedbir amaçlı polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi.


Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

İtfaiye, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 05:45 Kaynak: İHA
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