Elazığ'da çatı yangını - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ'da çatı yangını

06.04.2022 09:13
Elazığ'da çatı yangını

ELAZIĞ'da, dün gece saatlerinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

ELAZIĞ'da, dün gece saatlerinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Kültür Mahallesi Vali Fahribey Bulvarı'ndaki 4 katlı bir apartmanın çatısında dün gece saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Apartmanda oturanlar tedbir amacıyla tahliye edildi. Yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.Çatının zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Elazığ'da çatı yangını
Elazığ'da çatı yangını
Elazığ'da çatı yangını
Elazığ'da çatı yangını
Elazığ'da çatı yangını
Elazığ'da çatı yangını
Elazığ'da çatı yangını
Elazığ'da çatı yangını
Elazığ'da çatı yangını
Elazığ'da çatı yangını
Elazığ'da çatı yangını
Elazığ'da çatı yangını
YORUMLAR
500
Tarsus'ta soda yüklü kamyonda yangın Tarsus'ta soda yüklü kamyonda yangın Anadolu Otoyolu'nda lastikleri yanan tır ulaşımı aksattı Anadolu Otoyolu'nda lastikleri yanan tır ulaşımı aksattı

Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Elazığ'da çatı yangını - Son Dakika


Son Dakika
09:02 Şarkıcı Sibel Alaş'tan tepki çeken sözler: Neden her gece korkunç davul sesiyle uyanmak zorundayım?
08:58 Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler oldu? Ceylan öldü mü?
08:57 Koronavirüs Çin'de yeniden hortladı! Önlemler nedeniyle erzak alım dahi güçleşti
08:53 Bomba iddia! Mesut Özil'in yerine Talisca geliyor
08:51 Destan'da dün akşam neler oldu? Ulu Ece'nin düğünü öğrenmesiyle yeni bir döneme girildi
08:41 Baba dizisinde dün akşam neler oldu? Kadir ve Büşra arasında neler yaşandı?
08:37 Çeçen askerlerin yaralı arkadaşlarını çatışma alanından kurtarma anları kameralara yansıdı!
08:33 Dolar ne kadar oldu? İşte 6 Nisan güncel dolar kuru!
08:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurtdışı seyahatleri: 8 yılda 175 kez yurtdışına çıktı!
08:31 Boşanmak isteyen 35 yıllık eşini pompalı tüfekle vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 09:23:43. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da çatı yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement