Elazığ'da çatı yangını: 2 binaya sıçradı - Son Dakika

Elazığ'da çatı yangını: 2 binaya sıçradı

Elazığ'da çatı yangını: 2 binaya sıçradı Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatten fazla süren çalışmasıyla söndürüldü Elazığ'da boş bir binanın çatısında çıkan yangın 2 binaya daha sıçradı.

Elazığ'da çatı yangını: 2 binaya sıçradı Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatten fazla süren çalışmasıyla söndürüldü ELAZIĞ - Elazığ'da boş bir binanın çatısında çıkan yangın 2 binaya daha sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olay, merkeze bağlı Rüstempaşa Mahallesi Çiftçi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depremde hasar gören ve boşaltılan 4 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede yan tarafında bulunan 2 binanın çatısına sıçradı. Dumanları gören vatandaşlar durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek bir saatten fazla süren çalışmanın ardından kontrol altına alarak söndürdü. Yangınla ilgili olay yerinde inceleme başlatıldı.

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