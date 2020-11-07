Elazığ'da çatı yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika

Elazığ'da çatı yangını büyümeden söndürüldü
07.11.2020 13:25
Elazığ'da depremde hasar alıp boşaltılan 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Elazığ'da depremde hasar alıp boşaltılan 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, merkeze bağlı Yeni Mahalle Bademli Sokak'ta bulunan 4 katlı boş bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depremde hasar alıp boşaltılan 4 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanı gören vatandaşlar durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. - ELAZIĞ
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