Elazığ'da çatı yangını korkuttu - Son Dakika
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Elazığ'da çatı yangını korkuttu

22.05.2022 08:29
Elazığ'da çatı yangını korkuttu

Elazığ'da çıkan çatı yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Elazığ'da çıkan çatı yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, İzzetpaşa Mahallesi Gazi Caddesi'nde bulunan 8 katlı bir binanın çatı kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangını fark eden çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine tedbir amaçlı polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Elazığ'da çatı yangını korkuttu
Elazığ'da çatı yangını korkuttu

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Elazığ, Yangın, Gazi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da çatı yangını korkuttu - Son Dakika


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