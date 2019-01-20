Elazığ'da Çatıda Mahsur Kalan Köpek Kurtarıldı
29 dakika önce
Elazığ'da bir binanın çatısında mahsur kalan köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı.
Elazığ
'da bir binanın çatısında mahsur kalan köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı. Merkez Yeni Mahalle
'deki binanın çatısında köpeğin mahur kaldığını gören vatandaşlar, Elazığ Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çatıdan indirdiği köpek, Belediye Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakım Evine götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 10:20 Kaynak: AA
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