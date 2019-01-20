Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Çatıda Mahsur Kalan Köpek Kurtarıldı

Elazığ'da Çatıda Mahsur Kalan Köpek Kurtarıldı

29 dakika önce

Elazığ'da bir binanın çatısında mahsur kalan köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı.

Elazığ'da Çatıda Mahsur Kalan Köpek Kurtarıldı, System.String[]
Elazığ'da bir binanın çatısında mahsur kalan köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı.

Merkez Yeni Mahalle'deki binanın çatısında köpeğin mahur kaldığını gören vatandaşlar, Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çatıdan indirdiği köpek, Belediye Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakım Evine götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 10:20 Kaynak: AA

Yeni Mahalle, İtfaiye, Elazığ, Güncel
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