Elazığ'da çatışma: 2 PKK'lı öldürüldü

TERÖRİSLERDEN BİRİ GRİ KATEGORİDEN

İçişleri Bakanlığı, Elazığ'da etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, gri kategoride aranan 'Sorej Tatvan' kod adlı Ferhat Akgün olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Elazığ'ın Arıcak ilçesi Yoğunbilek köyü kırsalında yürütülen 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yıldıray Dönertaş-53 Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle gri kategoride aranan so¨zde Amed eyaleti Görese alan sorumlusu 'Sorej Tatvan' kod adlı Ferhat Akgün olduğu bildirildi.

ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMADI

Güvenlik güçlerinin PKK/KCK terör örgütü ile mücadelesini etkin ve kararlılıkla devam ettirdiği, şehit edilen sivil vatandas¸ ve güvenlik güçlerinin intikamının da tek tek alındığı kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensupları, 13 Mart 2018 tarihinde Go¨rese Dagˆı bo¨lgesinde yürütülen operasyonda sıgˆınak giris¸ine tuzaklanan mayın/el yapımı patlayıcı du¨zenegˆinin patlaması neticesinde Jandarma Çavuş U¨mmet Ufacık, Jandarma Uzman Çavuş Kadir C¸akı, Jandarma Uzman Çavuş Fatih Uysal'ın şehit edilmesi ile yine aynı operasyonda Jandarma Uzman Çavuş Alper Coşkun ve Silvan Onbas¸ılar ko¨yu¨ güvenlik korucusu Seyithan Bilgiç'in yaralanması olaylarının faili olduğu tespit edilmiştir."

ANKARA,