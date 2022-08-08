KAYNAK YAPTIĞI DEMİR ÜZERİNE DÜŞEN USTA ÖLDÜ - Son Dakika
Üye Girişi

KAYNAK YAPTIĞI DEMİR ÜZERİNE DÜŞEN USTA ÖLDÜ

08.08.2022 14:23
KAYNAK YAPTIĞI DEMİR ÜZERİNE DÜŞEN USTA ÖLDÜ

ELAZIĞ'da, çay bahçesinde kaynak çalışması yapan Abdullah G.K., kaynak yaptığı demirin üzerine düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

ELAZIĞ'da, çay bahçesinde kaynak çalışması yapan Abdullah G.K., kaynak yaptığı demirin üzerine düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde, Yeni Mahalle Gazi Caddesi'ndeki çay bahçesinde meydana geldi. Çay bahçesindeki tadilatta kaynak yapan Abdullah G.K., ağırlığı fazla olan demirin üzerine düşmesiyle yere yığıldı. Çevredekiler, Abdullah G.K.'nin bilincini açık tutmak için konuşarak yardım etti. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Abdullah G.K., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polisin, olayla ilgili araştırması sürüyor. (DHA)

YORUMLAR
500
Afyonkarahisarlı gazi son yolculuğuna uğurlandı Afyonkarahisarlı gazi son yolculuğuna uğurlandı İçerisinde 4 gencin bulunduğu otomobil şarampole girdi: 2 ölü İçerisinde 4 gencin bulunduğu otomobil şarampole girdi: 2 ölü
Kaynak: DHA

Çay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAYNAK YAPTIĞI DEMİR ÜZERİNE DÜŞEN USTA ÖLDÜ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:02 Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Fırsatçılığı bitireceğiz" diyerek duyurdu! Sıfır araçlara ikinci el satış yasağı getiriliyor
13:54 CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Sabit gelirli için ev almak artık hayal ötesi
13:33 Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, Şemdinlili Sofi Ömer'in viral olan halay videosunu paylaştı
13:27 Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Jorge Jesus, genç oyuncu Muhammed Gümüşkaya'yı takımdan gönderdi
13:14 Kılıçdaroğlu Aşura Matem Merasimi'nde: Hz. Hüseyin'e ağlayanlardan olup Yezit gibi davrananlardan da değiliz
12:47 CHP'li Özel tarafından AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Milletvekili Çelebi: Bağımsız vekil olarak ülkemin çıkarlarını savunmaya devam edeceğim
12:26 Ümit Özdağ, 500 bin yabancı uyruklunun oy kullanacağı iddiasını yalanlayan Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi
12:24 İşlediği cinayetler 25 yıl sonra ortaya çıktı: 75 yaşındaki kadın, kocasını tüfekle, kızını zehirleyerek öldürmüş
12:15 Yunanistan'da istihbaratın muhalefet liderini dinlemesi sonrası açıklama yapan Miçotakis: Haberim yoktu
12:14 Denizde boğulan ağabeyini alnından öptükten sonra ceset torbasına kendi elleriyle koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2022 14:23:38. #1.13#
SON DAKİKA: KAYNAK YAPTIĞI DEMİR ÜZERİNE DÜŞEN USTA ÖLDÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement