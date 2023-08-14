Elazığ'da çaya giren genç boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika
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Elazığ'da çaya giren genç boğularak hayatını kaybetti

Son Güncelleme: 14.08.2023 10:32

Elazığ'ın Maden ilçesinde piknik yapmak için çaya giren 20 yaşındaki genç, serinlemek amacıyla girdiği suda boğularak hayatını kaybetti. Yakınları tarafından yetkililere haber verilen genç, yapılan çalışmalar sonucunda cansız bedeni sudan çıkarıldı. Gencin cenazesi Ergani ilçesinde gözyaşları içerisinde defnedildi.

Elazığ'ın Maden ilçesinde serinlenmek için çaya giren ve boğularak hayatını kaybeden genç, gözyaşları içerisinde defnedildi.

Olay, Maden ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte pikniğe giden 20 yaşındaki Bedirhan Cihan, serinlemek için çaya girdi. Bir süre sonra gencin gözden kaybolduğunu gören yakınları, yetkililerden yardım istedi. Yapılan çalışma sonrasında gencin cansız bedeni sudan çıkartıldı.

Gencin cansız bedeni yapılan otopsinin ardından Ergani ilçesinde gözyaşları içerisinde defnedildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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Elazığ, Maden, Yaşam, Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da çaya giren genç boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika
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