Elazığ'da çaydan geçen kurt sürüsü görüntülendi - Son Dakika
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Elazığ'da çaydan geçen kurt sürüsü görüntülendi

07.04.2022 12:05
Elazığ'da çaydan geçen kurt sürüsü görüntülendi

Elazığ'ın Maden ilçesinde çaydan geçen kurt sürüsü cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Elazığ'ın Maden ilçesinde çaydan geçen kurt sürüsü cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

AK Parti Maden İlçe Başkanı Ramazan Sekmen, Elazığ- Diyarbakır kara yolu Kaşlıca köyü mevkisinde aracıyla seyir halindeyken yol üzerinde 6 kurdun hızlıca yolun karşısına geçerek bariyerlerden atladığını gördü.

Kurtları görüntülemek için aracını güvenlik şeridine park eden Sekmen, takip ettiği kurt sürüsünün yoldan vadiye indiğini ve Maden Çayı'ndan yüzerek karşıya geçmeye çalıştıklarını gördü.

Sekmen, suda biraz sürüklendikten sonra çayın karşı yakasına geçen kurtlardan birini ve karşı tarafa geçen sürüyü cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Ayrıca, Sekmen, kurtların yakınlarda bulunan Dutpınarı köyüne doğru gitme ihtimaline karşı küçükbaş hayvancılıkla uğraşan üreticileri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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Diyarbakır, AK Parti, Elazığ, Maden, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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