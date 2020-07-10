Elazığ'da çeşitli suçlardan aranan 18 kişi, tutuklandı - Son Dakika

ELAZIĞ'da, 1 haftadır çeşitli suçlardan aranan ve gözaltına alınan 48 kişiden 18'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Elazığ'da, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce, önleyici tedbirler kapsamında 1 haftada gerçekleştirilen uygulamalarda 16'sı yoklama kaçağı olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 48 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 18'i emniyetteki işlemlerinin ardından, sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Uygulamalarda, yapılan üst aramalarında 8 ruhsatsız tabanca, 48 bu tabancalara ait mermi, 1 av tüfeği ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Kayıp olarak aranan 7 kişi bulunarak yakınlarına teslim edildi. Gerçekleştirilen iş yeri denetimlerinde ise fuhuş yapıldığı belirlenen bir otel 30 gün, bir ev ise 90 gün süre ile kapatıldı.