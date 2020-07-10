Elazığ'da çeşitli suçlardan aranan 18 kişi, tutuklandı - Son Dakika

Elazığ'da çeşitli suçlardan aranan 18 kişi, tutuklandı

ELAZIĞ'da, 1 haftadır çeşitli suçlardan aranan ve gözaltına alınan 48 kişiden 18'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ELAZIĞ'da, 1 haftadır çeşitli suçlardan aranan ve gözaltına alınan 48 kişiden 18'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Elazığ'da, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce, önleyici tedbirler kapsamında 1 haftada gerçekleştirilen uygulamalarda 16'sı yoklama kaçağı olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 48 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 18'i emniyetteki işlemlerinin ardından, sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Uygulamalarda, yapılan üst aramalarında 8 ruhsatsız tabanca, 48 bu tabancalara ait mermi, 1 av tüfeği ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Kayıp olarak aranan 7 kişi bulunarak yakınlarına teslim edildi. Gerçekleştirilen iş yeri denetimlerinde ise fuhuş yapıldığı belirlenen bir otel 30 gün, bir ev ise 90 gün süre ile kapatıldı.

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Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 16:59 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Elazığ'da çeşitli suçlardan aranan 18 kişi, tutuklandı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun
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Ayasofya, Lozan Barış Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde ibadete açılacak
21:20
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TFF'nin tescil kararı sonrası 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekildi
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