Elazığ'da çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı - Son Dakika

Elazığ'da çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 7 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, çeşitli suçlardan aranması bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında yaralama, hırsızlık, hükümlünün kaçması ve ailenin korunması gibi çeşitli suçlardan aranan T.E, F.K, U.K, U.K, M.K, N.A. ve Ö.D. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişi tutuklandı.
Kaynak: AA
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