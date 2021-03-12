Elazığ'da "Çevrimiçi Etkileşimli İSG Risk Değerlendirme Sistemi" projesi - Son Dakika

Elazığ'da "Çevrimiçi Etkileşimli İSG Risk Değerlendirme Sistemi" projesi

12.03.2021 11:12
Elazığ'da

Türkiye'de ilk pilot uygulama olarak Elazığ'da başlanılan "Çevrimiçi Etkileşimli İSG Risk Değerlendirme Sistemi (O-IOHS)" projesinin açılışı gerçekleştirildi.

Türkiye'de ilk pilot uygulama olarak Elazığ'da başlanılan "Çevrimiçi Etkileşimli İSG Risk Değerlendirme Sistemi (O-IOHS)" projesinin açılışı gerçekleştirildi.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Yürütülen, AB ve Türkiye Cumhuriyeti'nin finanse edeceği Online İnteraktif ISG Uygulamalarının Türkiye'de ilk pilot uygulama olarak Elazığ'da gerçekleştirilecek "Çevrimiçi 'O-IOHS' projesinin açılış toplantısı yapıldı. Toplantının açılışına Vali Erkaya Yırık, Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sektör Yöneticisi M. Caner Demir, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Süreyya Erkan, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya ve proje ekibi katıldı.

Sistem ile ulusal düzeyde ISG menüsünün yerel düzeyde uygulamalarının verimliliği, bilinirliği ve veri tabanı oluşturulmasına katkı sağlayacağına dikkat çeken Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan," AB ülkelerinde yaygınlaşan Online İnteraktif ISG uygulamalarının Türkiye'de bir ilk ve pilot uygulama olarak Elazığ TSO üyeleri için devreye alınması amaçlanmaktadır. İlk etapta madencilik sektörü için geliştirilecek sistem ile mevcut durumda fiziksel olarak yerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmeleri, bu yeni sistem ile işletmelere zaman ve para tasarrufu sağlayacaktır"dedi.

Vali Erkaya Yırık; "Madencilik sektörü çalışanlarının karşı karşıya kalabileceği kazaların önüne geçebilmek ve risklerden uzak tutmanın, çalışanların sağlıklarının önemsenmesi maksadıyla oluşturulan projeden ötürü Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Asilhan Arslan'a ve ekibine teşekkür ediyorum. Bu projenin hayata geçiyor olması hepimizin gururudur, kıvancıdır. Bu proje çevre illerimize, işletmelere örnek olsun isteriz"ifadelerini kullandı.

Programa katılan AB Türkiye Delegasyonu Sektör Yöneticisi M.Caner Demir, "Bu proje yaklaşık 400 başvuru arasından yüzde 10'luk bir dilime girme başarısı göstererek seçildi. Eminiz ki bu başarı, uygulama sürecinde de devam edecektir. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası köklü bir geçmişi olan, kurumsal kapasitesi güçlü olan bir kurum. Bu bağlamda umarız önümüzdeki 18 ay boyunca işletmelere ve işçilere fayda sağlayacak önemli çalışmalara imza atacaksınız. Proje esasen daha geniş bir programın parçası. Türkiye çapında uygulanan İş Sağlığı ve Güvenliği Geliştirilmesi Programı kapsamında desteklenen 37 programdan bir tanesi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bu programda Yüzde 85 oranında AB desteği mevcut"diye konuştu.

"Projenin amacı olası yaralanma ve can kayıplarının önüne geçmek"

AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Süreyya Erkan, Bugün burada Avrupa Birliği Katıım Öncesi Mali Yardım Aracı kapsamında desteklenen 'Çevrimiçi Etkileşimli İSG Risk Değerlendirme Sistemi (O-IOHS) Projesi' hibe programının açılışını gerçekleştirmek üzere toplanmış bulunmaktayız. Söz konusu hibe projemiz, bakanlığımı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı'nın istihdam, eğitim ve sosyal politikalar sektörel operasyonel programı altında yer alan ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nün operasyon faydacısı olduğu, İş sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Hibe Programı bünyesinde fonlanan projelerden bir tanesidir. Bildiğiniz üzere insana ve emeğe verdiğimiz değer doğrultusunda iş kazalarını asgariye indirme gayretindeyiz. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğümüzün güdümünde bu güne kadar yürütülen eğitimlerin, farkındalık çalışmalarının ve önleyici faaliyetlerin yanı sıra 6331 sayılı Müstakil İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında çalışanlarımızın ve işçilerimizin maddi ve manevi bütünlüklerinin ne kadar önemsediğimizin kanıtıdır. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz projemizde maden işletmelerinde meslek hastalıklarını ve iş kazalarını azaltarak olası yaralanma ve can kayıplarının önüne geçmeyi hedeflerken, önleyici faaliyetleri ve risk değerlendirmesinin önemini ortaya koymaktadır"diyerek bilgi verdi.

37 Projenin 2'sini Elazığ'ın yürütmesinin bir başarı olduğuna dikkat çeken İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya ise, meslek hastalıklarının, iş kazalarının ve can kayıplarının azalmasının 83 milyonun meseleyi sahiplenmesiyle olacağını aktardı. - ELAZIĞ

Elazığ'da Çevrimiçi Etkileşimli İSG Risk Değerlendirme Sistemi projesi
Elazığ'da Çevrimiçi Etkileşimli İSG Risk Değerlendirme Sistemi projesi
Elazığ'da Çevrimiçi Etkileşimli İSG Risk Değerlendirme Sistemi projesi

Avrupa Birliği, Türkiye, Elazığ, Pilot, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Elazığ'da 'Çevrimiçi Etkileşimli İSG Risk Değerlendirme Sistemi' projesi - Son Dakika


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