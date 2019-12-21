Elazığ'da CHP kongresinde gerginlik - Son Dakika
Son Dakika Politika Elazığ'da CHP kongresinde gerginlik - Son Dakika

Elazığ'da CHP kongresinde gerginlik

6 saat önce

CHP Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı kongresinde partililer arasında gerginlik yaşandı.

Elazığ'da CHP kongresinde gerginlik, System.String[]

CHP Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı kongresinde partililer arasında gerginlik yaşandı.

CHP Elazığ Merkez İlçe Başkanlığının bir düğün salonunda düzenlenen olağan kongresinde konuşma yapmak için söz almak isteyen partililer arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine müdahalede bulunan polis tarafları ayırdı.

Mevcut başkan Erkan Geyik'in aday olmadığı kongrede daha sonra yapılan oylamada, adaylar Ali Özçelik ve Sabri Durmuş 168'er oy aldı.

Pazartesi günü kura çekilerek merkez ilçe başkanının belirleneceği öğrenildi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Elazığ Merkez, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 06:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

CHP'li Çakırözer'den "Cumhuriyet gazetesine el bombası atalım" sözlerine tepki
CHP Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı'nda yumruklu kavga Yerel seçimlerde CHP'den aday olan Alper Taş, Ekrem İmamoğlu'na sitem etti Şamil Tayyar'dan Mansur Yavaş'la ilgili 'kayyum' mesajı: İddia ispatlanırsa istifaya gerek yok, kayyum atanır

Son Dakika Haberleri
01:04 Moda dünyasında engelleri yıkmaya çalışan manken Mama Cax otuz yaşında hayata veda etti - Son Dakika Haber
00:54 Şamil Tayyar'dan Mansur Yavaş'la ilgili 'kayyum' mesajı: İddia ispatlanırsa istifaya gerek yok, kayyum atanır - Son Dakika Haber
00:31 İYİ Parti Uşak Merkez İlçe Başkanı Hakan Savaş'a silahlı saldırı! - Son Dakika Haber
00:25 Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ağaca çarptı: 1 yaralı - Son Dakika Haber
00:23 Kapıdan çıkmak yerine duvardan atladı, yoldan geçen araç çarptı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 01:26:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ'da CHP kongresinde gerginlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]