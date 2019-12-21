Elazığ'da chp kongresinde yumruklu kavga - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da chp kongresinde yumruklu kavga - Son Dakika

Elazığ'da chp kongresinde yumruklu kavga

6 saat önce

Elazığ'da CHP kongresinde yumruklu kavgaCHP Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı kongresinde partililer arasında yumruklu kavga çıktı.

Elazığ'da CHP kongresinde yumruklu kavga

CHP Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı kongresinde partililer arasında yumruklu kavga çıktı.

Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı 37'nci Kongresi'nde partililer arasında gergin anlar yaşandı. Ali Özçelik ile Sabri Durmuş'un aday olduğu kongrede, partili Kenan Doğan'ın konuşma yapmasına izin verilmeyince salonda tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle CHP Elazığ İl Başkan adayı olan Fikret Sertkaya, eski Merkez İlçe Başkanı Ömer Alakuş'a yumrukla saldırıda bulundu. Kavga nedeniyle polis ekipleri salona geldi. Polisin müdahalesiyle ortamın sakinleşmesinin ardından kongrede seçimlere geçildi.

Elazığ'da chp kongresinde yumruklu kavga

Cumhuriyet Halk Partisi, Elazığ Merkez, Elazığ, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 06:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

CHP Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı'nda yumruklu kavga
Yerel seçimlerde CHP'den aday olan Alper Taş, Ekrem İmamoğlu'na sitem etti İstanbul'da lodos etkili olmaya başladı; deniz seferlerinde iptaller var Tartıştığı eniştesini öldürdü, kendisini de başından vurdu

Son Dakika Haberleri
00:34 Sahte kimlikle cep telefonu alan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
00:30 İYİ Parti Uşak Merkez İlçe Başkanının aracına ateş açıldığı iddiası - Son Dakika
00:29 Karabük İl Sağlık Müdürlüğü'nden 'uyuz' açıklaması - Son Dakika
00:29 Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı 4 yaralı - Son Dakika
00:28 ABD Dışişleri yetkilisi: Libya'daki Rus paralı askerleri çatışmayı kanlı hale getiriyor - Son Dakika
00:18 İstanbul'da lodos etkili olmaya başladı; deniz seferlerinde iptaller var - Son Dakika
23:59 Tartıştığı eniştesini öldürdü, kendisini de başından vurdu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 00:39:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ'da chp kongresinde yumruklu kavga - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]